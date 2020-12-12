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В Балашихе затопило улицу из-за прорыва трубы холодного водоснабжения

Пострадавших нет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после затопления улицы в Балашихе в Подмосковье из-за прорыва трубы холодного водоснабжения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Одну из улиц в микрорайоне Южный города Балашихи затопило из-за прорыва трубы холодного водоснабжения", - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас последствия затопления, произошедшего ночью, уже устранены. Никто не пострадал.

"В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства в жилищно-коммунальной сфере", - добавили в пресс-службе.

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