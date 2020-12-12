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Дело о невыплате зарплаты 160 работникам хлебокомбината возбудили в Свердловской области

Сумма задолженности составила более 2,4 млн рублей

ТАСС, 12 декабря. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 160 работникам хлебокомбината в Первоуральске, размер задолженности составил более 2,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

"Следственным отделом по Первоуральску СК России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на местном хлебокомбинате. Уголовное дело возбуждено по статье 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по версии следствия, руководство предприятия, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, с августа по ноябрь допустило невыплату заработной платы около 160 работникам. "В общей сложности размер образовавшейся задолженности составил свыше 2 млн 400 тысяч рублей", - уточнили в СК.

В настоящее время следствием продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств преступления, а также принимаются меры по установлению имущества предприятия, в счет которого в дальнейшем можно было бы погасить долг по зарплате.

В прокуратуре Свердловской области пояснили, что статья 145.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность, в том числе в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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РоссияСвердловская область
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