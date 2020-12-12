Четыре человека погибли в результате ДТП в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Две машины столкнулись в субботу на трассе "Кавказ", в результате аварии погибли двое детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

"В Кабардино-Балкарии выясняются обстоятельства ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Сегодня около 12:40 на 383-м км автодороги "Кавказ" в районе селения Этоко Зольского района Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомашин ВАЗ-2107 и Toyota Land Cruiser 200", - говорится в сообщении.

Установлено, что 35-летний водитель ВАЗ с тремя пассажирами, среди которых двое малолетних детей, все жители Кабардино-Балкарии, двигался со стороны Нальчика в направлении Пятигорска. Водитель иномарки, 67-летний житель соседней республики, двигался во встречном направлении со стороны Пятигорска.

В результате ДТП на месте погибли пассажиры "семерки": 28-летняя женщина и двое детей 2018 и 2020 годов рождения. 35-летний водитель ВАЗа от полученных травм умер в больнице. Угроз для жизни водителя иномарки нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на данном участке не перекрывалось и организовано в штатном режиме.