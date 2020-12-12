Раскольники пытались захватить храм канонической УПЦ в Черновицкой области

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) предприняли попытку захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области. Об этом сообщил в субботу информационно-просветительский отдел УПЦ.

"12 декабря 2020 представители ПЦУ совершили попытку захвата Свято-Успенского храма Украинской православной церкви в селе Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Раскольники утром в субботу, по информации УПЦ, выбили двери храма, силой вытолкали верующих с территории церкви, применив газовые баллончики. Позже в Черновицкой епархии сообщили, что УПЦ удалось отстоять храм.

Это уже не первая попытка захвата Свято-Успенской церкви в Михальча. Предыдущие попытки имели место в августе и ноябре 2019 года.

Нападения на храмы УПЦ и их прихожан происходят довольно часто. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний ранее заявлял, что на Украине возбуждено более 250 уголовных дел по факту таких инцидентов.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана так называемая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе.