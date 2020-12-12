Прокуратура Владимирской области начала проверку из-за перебоев с отоплением в Кольчугино

ТАСС, 12 декабря. Прокуратура Владимирской области проводит проверку после публикаций в СМИ об отключении отопления в жилых домах города Кольчугина, которые происходили в течение недели. Об этом в субботу сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратурой области организована проверка по факту отсутствия отопления в домах жителей города Кольчугина. Информация об этом появилась в ряде федеральных средств массовой информации днем 12 декабря. Прокуратурой тщательно изучаются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос местных жителей, будет дана оценка законности действий местных органов самоуправления, жилищно-коммунальных служб, теплоснабжающей организации", - говорится в сообщении на сайте облпрокуратуры.

Несколько СМИ сообщили, что в жилых домах в Кольчугине в течение недели происходили отключения теплоснабжения, после подключения систем отопления "трубы так и не нагрелись до комфортных температур". По данным Гидрометцентра по Владимирской области, в последние несколько дней температура воздуха в регионе колебалась от минус 5-9 градусов в дневные часы до минус 10-13 градусов по ночам.

Из официальных данных, размещенных на сайте администрации Кольчугинского района, следует, что отключения отопления в связи с проведением аварийно-восстановительных работ происходили 3 и 11 декабря. В первом случае в зоне отключения находились более 30 жилых домов, во втором - около 16 домов различной этажности. В диспетчерской службе МУП "Кольчугтеплоэнерго" в субботу ТАСС сообщили, что на данный момент ремонтные работы завершены, система отопления функционирует в штатном режиме во всем городе.