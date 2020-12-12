Подозреваемого в убийстве ребенка и его сестры на Кубани объявили в федеральный розыск

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы на Кубани объявили в федеральный розыск подозреваемого в совершении убийства с особой жестокостью 9-летнего ребенка и его 26-летней сестры. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах края.

"Объявлен в федеральный розыск в качестве подозреваемого. Также ведутся поиски его тела, в случае если он свел счеты с жизнью, в том числе в акватории моря", - сказал собеседник агентства.

Атаман Туапсинского районного казачьего общества Михаил Саморуков рассказал ТАСС, что в розыске подозреваемого принимают участие около 250 казаков Кубанского казачьего войска. "Ориентировки казаками получены, объезжаем поселки, обследуем на предмет появления в них новых людей, проводим подворовый обход. Мы усилили казачьи патрули в муниципалитете, обследуем лесной массив", - сказал он.

По предварительной версии следствия, житель Армавира на почве ревности совершил убийство своей 26-летней сожительницы, после чего отправился в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью совершил убийство 9-летнего брата погибшей. Мужчина записал видеообращение с признательными показаниями и разместил его в социальных сетях. В сообщении говорилось, что он планирует покончить с собой. Его разыскивали, автомобиль подозреваемого был обнаружен в поселке Джубга Туапсинского районе неподалеку от моря. Розыск подозреваемого продолжается вторые сутки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее глава Новоалексеевского сельского поселения Виталий Покусайлов сообщил, что мать убитых работает оператором на автозаправочной станции, на момент совершения убийства 9-летнего ребенка он находился в доме один, мать была на работе. Семья на учете как неблагополучная не состоит, женщина воспитывала детей сама, их отец с ними не проживает. Убитая девушка характеризуется, по его словам, положительно. Власти района окажут матери помощь в организации похорон.