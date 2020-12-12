МВД задержало подозреваемых в краже 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. МВД России задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка, в том числе с банковской карты арестованного за подстрекательство к убийству бизнесмена Анатолия Быкова.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионов <...> задержали подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов банка", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, подозреваемые были установлены благодаря кропотливой аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников ПАО "Сбербанк".

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что одним из потерпевших оказался красноярский бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в подстрекательстве к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края, у него аферисты украли несколько миллионов рублей.

По данным МВД, мошенники изготавливали поддельные паспорта своих жертв, которые предъявляли в офисах сотовой связи с просьбой перевыпустить сим-карты с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Получив новые сим-карты, они заходили в мобильный банк жертвы и переводили себе деньги.

Полицейские изъяли у подозреваемых банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Уголовные дела по статье 158 УК РФ ("Кража") расследуются сразу в трех регионах России - Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае. "В отношении задержанных, двоих жителей столицы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Волк.