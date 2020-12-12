Прокуратура Тульской области нашла нарушения в работе с подростками, избившими сверстницу

ТУЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения в профилактической работе с подростками в двух школах Киреевского района Тульской области, где учатся дети, участвовавшие в избиении девочки 9 декабря. Директорам школ, а также руководству местного подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) внесены представления. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областной прокуратуры.

"Подразделение по делам несовершеннолетних и образовательные учреждения, в которых обучаются участники инцидента, проводят недостаточную профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН ОМВД России по Киреевскому району, что привело к совершению ими неоднократных правонарушений, в том числе указанного", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что по фактам выявленных нарушений внесены представления директорам центров образования № 2 и № 3, а также руководителям ПДН отделения МВД России по Киреевскому району.

Ранее следственное управление СК РФ по Тульской области начало проверку после размещенной в социальных сетях видеозаписи избиения девочки-подростка, которое произошло 9 декабря. По данным региональных СМИ, в драке участвовали две школьницы, находившиеся вокруг подростки снимали происходящее на видео, насмехались и не пытались помочь пострадавшей девочке.