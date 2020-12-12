При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погибли мужчина и 30 собак

ТАСС, 12 декабря. Пожар произошел в жилом доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода, погибли мужчина и 30 собак. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

Сообщение о возгорании в доме по улице Кисловодская поступило в 16:40 мск. Возгорание ликвидировали на площади 56 кв. м. "На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1968 года рождения. На пожаре погибли 30 собак", - говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается, уточнили в пресс-службе ведомства.