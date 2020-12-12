{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погибли мужчина и 30 собак

Причина возгорания устанавливается

ТАСС, 12 декабря. Пожар произошел в жилом доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода, погибли мужчина и 30 собак. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

Сообщение о возгорании в доме по улице Кисловодская поступило в 16:40 мск. Возгорание ликвидировали на площади 56 кв. м. "На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1968 года рождения. На пожаре погибли 30 собак", - говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается, уточнили в пресс-службе ведомства.

Теги
РоссияНижегородская область
Прокуратура Тульской области нашла нарушения в работе с подростками, избившими сверстницу
Избиение девочки-подростка произошло 9 декабря
Читать полностью