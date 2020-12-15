Женщину, убившую молотком четырехлетнюю дочь в Свердловской области, признали невменяемой

ТАСС, 15 декабря. Жительница Кировграда Свердловской области, убившая молотком четырехлетнюю дочь и попытавшаяся совершить самоубийство, находилась в состоянии невменяемости. Об этом сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Утром 16 октября 2020 года жительница Кировграда убила молотком четырехлетнюю дочь, после чего попыталась совершить самоубийство. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение в территориальный отдел внутренних дел о произошедшем поступило от местных врачей, которых вызвал муж женщины. Он добавил, что незадолго до трагедии женщина, по некоторым данным, приняла медицинские препараты в гораздо большем объеме, чем требуется.

"В ходе расследования уголовного дела проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина имеет хроническое психическое расстройство, в связи с чем является невменяемой", - сказал он.

По его словам, в настоящее время следствие продолжается, по делу уже проведено свыше 10 различных судебных экспертиз. Допрошены свидетели из числа родственников и знакомых семьи, проанализирован характеризующий материал в отношении обвиняемой, а также иная документация, имеющая отношение к установлению обстоятельств случившегося.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что семья, в которой случился инцидент, на учетах не состояла. "Мужчина и женщина - сожители, это был их общий ребенок, девочка посещала садик. Женщина, вероятно, осознав, что она натворила, попыталась свести счеты с жизнью, но быстро уйти от груза ответственности у нее не получилось, так как домой на обед пришел ее сожитель. Он и сообщил в оперативные службы о случившемся", - сказал он.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней").