СК возбудил дело по факту смерти ребенка в Чапаевске после игры в футбол

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти девятилетнего мальчика в Чапаевске Самарской области, которого госпитализировали с травмой после игры в футбол на уроке физкультуры. Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, возбуждено уголовное производство.

Сообщалось, что инцидент произошел 11 декабря. Ребенка госпитализировали в после травмы, полученной во время игры в футбол. Несмотря на усилия медиков, мальчик умер. Областная прокуратура начала проверку после инцидента.

"Следственным отделом по городу Чапаевску следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По предварительным данным, смерть мальчика могла быть связана с травмой головы, полученной во время урока физкультуры в школы", - сообщили в пресс-службе СК.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые.