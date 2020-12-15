Калининградскую компанию оштрафовали на 20 млн рублей за взятку региональному министру

КАЛИНИНГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Компания "Ролес" в Калининградской области оштрафована на 20 млн рублей за попытку дать взятку в 15 млн рублей министру природных ресурсов и экологии области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры области.

"Мировой судья признал ООО "Ролес" виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что представитель компании в интересах юридического лица "предлагала и передала" министру природных ресурсов и экологии области 15 млн рублей за заключение с компанией договора аренды лесного участка "в отсутствие на то законных оснований", отмечается в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере).

Ранее сообщалось, что следственными органами в регионе по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Передача взятки произошла 10 июня 2020 года под контролем сотрудников регионального управления ФСБ, министр заранее уведомил правоохранительные органы о поступившем незаконном предложении. Подозреваемая во взятке была задержана, допрошена и выразила готовность сотрудничать со следствием.