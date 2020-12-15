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Пожар в цехе в Новочеркасске потушили

Огонь охватил 1 тыс. кв. метров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили пожар в цехе в городе Новочеркасске Ростовской области, где во вторник загорелась кровля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. 

"В 20:38 мск пожар полностью ликвидирован на площади 1000 кв. м", - сообщили в пресс-службе. 

Крыша цеха, расположенного по улице Газетной, 23, в Новочеркасске загорелась в 15:54 мск на площади 700 кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности. Из здания эвакуировали четыре человека. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. 

В тушении огня приняли участие 77 человек, было задействовано 25 единиц техники, а также пожарный поезд.

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РоссияРостовская область
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