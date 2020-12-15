В Подмосковье горит склад при женском монастыре

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Склад на территории Борисоглебского Аносина женского монастыря в Подмосковье горит на площади 600 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В деревне Аносино на Троицкой улице произошел пожар на складе с хозяйственным инвентарем на территории монастыря. Площадь пожара 600 кв. метров", - сообщили в главке.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, есть угроза перехода огня на соседнее строение. Ведется тушение пожара.

В новость были внесены изменения (21:40 мск) - добавлены подробности по тексту.