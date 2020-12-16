В Кузбассе опрокинулся вахтовый автобус

КЕМЕРОВО, 16 декабря. /ТАСС/. Вахтовый служебный автобус с пассажирами опрокинулся в овраг на технологической дороге утром в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. По данным пресс-службы Центра медицины катастроф Кузбасса, медики доставили в больницу восемь пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

"ДТП произошло сегодня около 07:30 (03:30 мск) в Новокузнецком районе, на 6-м км технологической автодороги одного из предприятий. По предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг", - сообщили в региональном главке МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ДТП произошло на технологической дороге угольного разреза "Чернокалтанский", вахтовый автобус принадлежал подрядной организации. Всего в нем находились восемь человек, включая водителя, всех их привезли в больницу.

"На месте работали три бригады скорой помощи, за медицинской помощью обратились восемь человек, все они доставлены в больницу. Один пострадавший в тяжелом состоянии, еще семь человек обследуют медики", - рассказал ТАСС пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик.

Позднее он добавил, что госпитализация потребовалась пяти пострадавшим, еще трое направлены на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверка находится на контроле прокуратуры Новокузнецкого района. По данным Кемеровского гидрометцентра, на дорогах Кузбасса в среду наблюдается гололед и заснеженность.