"Аэрофлот" назвал тренажер причиной аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" назвал тренажер причиной аварийной посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду сообщают "Ведомости" со ссылкой на копию протокола ноябрьского совещания в Ространснадзоре.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Представитель "Аэрофлота" на совещании, посвященном проблемам эксплуатации SSJ-100, заявил, что поведение тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 в режиме ручного пилотирования отличается от управления самолетом в реальных условиях. По его словам, по этой причине для экипажа рейса SU1492 Москва - Мурманск условия аварийной посадки в Шереметьево оказались неожиданными.

Ространснадзор по итогам совещания выступил с рекомендацией о проведении дополнительных демонстрационных полетов на самолете и тренажере "Аэрофлота" совместно с летчиками-испытателями профильного института - ГосНИИ гражданской авиации.

Осенью 2019 года тренажер SSJ-100, установленный в Шереметьево, тестировали эксперты Росавиации, МАК и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). "В обоих режимах работы (ручное пилотирование и пилотирование при помощи автоматики - прим. ТАСС) динамика полета самолета хорошо воспроизведена на тренажере", - следует из протокола ноябрьского совещания в Ространснадзоре. "Ведомости" направили официальный запрос в "Аэрофлот".

Представители компаний "Ираэро", "Северстали" и Red Wings, также эксплуатирующих SSJ-100, сообщили изданию, что жалоб по работе тренажеров у компаний и их экипажей нет. "На тренажере полет в режиме direct mode (ручное пилотирование - прим. ТАСС) является обязательным элементом для выполнения программы тренировки", - заявили в "Ираэро". В Red Wings пояснили, что в федеральных авиационных правилах нет требования специально отрабатывать пилотирование в direct modе. "Переход в direct mode не является аварийной ситуацией, это всего лишь усложнение условий полета", - добавил представитель компании.