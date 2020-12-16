СК назвал предварительную причину пожара в депо в Хакасии

ТАСС, 16 декабря. Пожар на базе хранения тепловозов компании "Промышленный транспорт" ("Промтранс") в Хакасии, где один человек погиб и еще один был госпитализирован, по предварительной версии следствия, возник при проведении сварочных работ и детонации паров топлива. По данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"15 декабря 2020 года сотрудниками коммерческой компании выполнялись работы по ремонту железнодорожного локомотива. Предположительно, в ходе проведения сварочных работ в смотровой яме произошла детонация паров дизельного топлива, в результате чего один рабочий подрядной организации получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, коммерческая компания арендовала депо на территории угольного разреза "Черногорский". Уголовное дело возбуждено ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ранее сообщалось, что утром во вторник в боксе хранения тепловозов произошел пожар. Загорелось здание площадью 400 кв. м. Один человек погиб, еще один был госпитализирован. Из депо отбуксировали три из четырех тепловозов, один из них горел, его потушили. В тушении пожара были задействованы 49 человек и 18 единиц техники.