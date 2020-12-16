Полиция возбудила дело после нападения на настоятеля храма в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о разбое после того, как неизвестные напали в Гатчинском районе Ленинградской области на пожилого настоятеля православного храма, избили его и украли деньги и имущество. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Полицией приняты все необходимые меры по розыску и задержанию злоумышленников", - говорится в сообщении.

Ранее в Гатчинском районе неизвестные проникли в дом к настоятелю храма, надели на него наручники, избили и скрылись. Мужчине после этого потребовалась медпомощь.

Как было установлено в ходе разбирательства, злоумышленники также угрожали священнику оружием и похитили у него деньги и имущество на общую сумму около 600 тыс. рублей, после чего скрылись.

В полиции не уточнили имя священника. По данным источника ТАСС, потерпевший - Владимир Феер - настоятель гатчинского Павловского собора РПЦ.