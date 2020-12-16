Гособвинение затребовало 11 лет заключения для обвиняемого в подготовке теракта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Прокурор потребовал приговорить к 11 годам лишения свободы Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму и подготовке к поджогу генконсульства РФ во Львове. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Сегодня состоялось судебное заседание, в ходе которого суд объявил об окончании судебного следствия, и государственный обвинитель выступил в прениях, в ходе которых он попросил суд признать Олега Аркадьевича виновным по всем инкриминируемым ему составам преступления и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, три из которых отбывать в тюрьме. И дополнительно попросил назначить штраф в размере 200 тыс. рублей", - сказал Шейхмамбетов.

Адвокат добавил, что 23 декабря планируется судебное заседание, где в прениях выступит защита. Дата оглашения приговора пока не назначена, решение может быть вынесено в начале 2021 года.

10 октября 2019 года Приходько был задержан в Крыму по подозрению в подготовке взрыва. В тот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал 61-летнего подозреваемого. В принадлежащем Приходько гараже правоохранители обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы, запал. В январе в отношении Приходько возбудили также уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Приходько также, по информации Шейхмамбетова, инкриминируют подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове.