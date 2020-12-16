Суд в Крыму приговорил к семи годам колонии водителя, сбившего группу детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к семи годам лишения свободы водителя, сбившего группу детей в августе в Крыму, в результате чего погибла четырехлетняя девочка. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Судом он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года", - сообщает ведомство.

Уточняется, что вину водитель признал полностью, дав показания.

ДТП произошло 13 августа вечером в Джанкойском районе. В селе Новосельцево водитель автомобиля ВАЗ-210740 1986 года рождения, двигаясь со стороны полевой автодороги Светлое - Новосельцево в направлении дороги Азовское - Любимовка, наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил троих детей (2010, 2016 и 2018 г. р.). В результате ДТП 4-летняя девочка погибла, еще две девочки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.