В Башкирии арестовали руководителя сгоревшего пансионата

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия до 15 февраля", - сообщили в суде, добавив, что "подозреваемая и ее защитник возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста".

УФА, 16 декабря. /ТАСС/. Руководитель пансионата в Башкирии, где в результате пожара погибли 11 человек, арестована на время предварительного следствия до 15 февраля. Об этом сообщили ТАСС в среду в Абзелиловском районном суде.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Башкирии, подозреваемая с супругом воспитывает троих приемных детей - 10, 13 и 15 лет.

Как пояснили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии, по версии следствия, обвиняемая с начала 2018 по декабрь 2020 года, организовав в деревне Ишбулдино Абзелиловского района дом престарелых, оказывала социальные услуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. "При этом обвиняемая осознавала, что используемый ею частный дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к организациям социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов, о чем она была предупреждена сотрудниками МЧС в ходе обследования помещения, однако, несмотря на это, продолжила его использование без устранения выявленных нарушений", - сообщили в СК. В доме отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, а также имелись нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.

Эти нарушения привели к тому, что 15 декабря 2020 года в доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 пожилых постояльцев. "В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению", - добавили в ведомстве.

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