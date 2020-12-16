В квартире под Брянском обнаружили тела трех человек

ТАСС, 16 декабря. Следователи устанавливают причины гибели трех человек, тела которых обнаружили утром в среду в одной из квартир дома в городе Новозыбкове Брянской области. Возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы для определения причин смерти, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Около 09:00 в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в собственной квартире по ул. Садовой трех жителей города Новозыбкова Брянской области без признаков жизни и видимых телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что следователи совместно со специалистами газовой службы и противопожарной службы МЧС России осмотрели место происшествия, изъяли необходимые образцы для проведения судебных экспертиз. "В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагичных последствий", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления, в качестве приоритетной причины гибели людей рассматривается отравление угарным газом. "Есть несколько версий произошедшего, пока в качестве основной рассматривается отравление угарным газом. Возможно, отравление наступило и от других веществ", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (19:09 мск) - добавлен комментарий СК.