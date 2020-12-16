Комитет Думы просит Генпрокуратуру и МВД наказать лиц, виновных в утечке данных москвичей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил обращения в Генпрокуратуру, МВД и Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности лиц, виновных в утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. Депутат разместил копии запросов в своем Twitter.

9 декабря о такой утечке сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. По его информации, утечка произошла вследствие человеческого фактора. В открытом доступе оказались данные примерно 300 тыс. человек, включая их имена, фамилии, отчества, годы рождения, адреса проживания и регистрации, паспортные данные, мобильные номера и сведения о состоянии здоровья. Руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко отмечал, что по факту утечки проводится проверка, по ее результатам будут приняты меры.

"В связи с произошедшим прошу провести проверку обстоятельств и причин утечки персональных данных и принять меры прокурорского реагирования, учитывая наличие уголовной ответственности за разглашение врачебной тайны. О результатах прошу проинформировать комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи", - говорится в обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Схожие запросы (с учетом компетенции) направлены в МВД, Роскомнадзор, а также мэру Москвы Сергею Собянину.