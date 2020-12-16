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В Курске возбудили дело после поломки кислородного оборудования и гибели 14 пациентов

Все пациенты находились в тяжелом состоянии

КУРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" возбудили в Курске после поломки кислородного оборудования на одной из площадок для лечения пациентов с коронавирусом, после чего 14 пациентов умерли. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 9 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту экстренного отключения газификатора, проводится следствие", - сказала собеседница агентства.

Почти 40 пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации одного из медучреждений Курска, экстренно перевели в начале ноября в другие больницы города после обнаруженной неисправности в газификаторе, который автоматически подает кислород. Как отмечали в администрации региона, при транспортировке ни один из пациентов не умер. По данным прокуратуры области, решение о переводе пациентов в другие больницы было принято из опасений нехватки мощности имеющихся на месте кислородных рамп. 

"Ростехнадзор при проверке оборудования [в больнице, где вышел из строя газификатор] выявил некоторые нарушения при техническом обслуживании газификатора. В связи с этим Ростехнадзор возбудил в отношении ответственных должностных лиц больницы дело об административном правонарушении", - добавили в прокуратуре региона.

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