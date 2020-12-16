Следствие просит арестовать напавшего на охранника КПП поликлиники Минобороны в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Следствие просит Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО жителя столицы Илью Соловьева, напавшего накануне вечером на охранника КПП 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Соловьева Ильи Дмитриевича меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что мужчина 1992 года рождения вечером 15 декабря при попытке пройти через КПП медучреждения на Гоголевском бульваре выхватил у 19-летнего охранника из Калужской области штык-нож и нанес ему раны в височную область и предплечье.

Соловьев был задержан в соседнем переулке. Для определения психического состояния здоровья подозреваемому будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В Минобороны РФ уточнили ТАСС, что охранник получил травму правой руки и был доставлен в ведомственное лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

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