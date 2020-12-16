Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев госпитализирован с сердечным приступом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в растрате 7,5 млн рублей, госпитализирован с сердечным приступом в одну из столичных клиник, сообщил в среду ТАСС источник.

"Да, Ишаев накануне был доставлен в московскую больницу с сердечным приступом", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Ишаева Лариса Мове сообщила ТАСС, что ее подзащитный действительно болен. "Информацию о госпитализации и диагнозах не комментирую, это не моя прерогатива, но он действительно болен. [Судебное] заседание сегодня открылось и закрылось, перенесено на завтра", - уточнила защитник.

В пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы ТАСС пояснили, что Ишаев не явился сегодня на судебное заседание, а его адвокаты заявили суду, что у их подзащитного сердечный приступ.

Замоскворецкий суд Москвы приступил на прошлой неделе к рассмотрению по существу уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей в отношении Ишаева и экс-директора представительства "Роснефти" в краевом центре Геннадия Кондратова. Вину в хищениях признал только Кондратов. Фигуранты находятся под подпиской, на планируемых судебных заседаниях свидетели по делу будут допрошены по видео-конференц-связи, так как все они находятся в Хабаровске.

Фигуранты дела обвиняются в организации растраты и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему ООО "Бейс" по аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Это помещение использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого был соучастник Ишаева Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

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