У микробиолога украли 600 тыс. рублей из рабочего кабинета МГУ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Неизвестные украли 600 тыс. рублей из рабочего кабинета заведующей кафедрой микробиологии МГУ, доктора биологических наук Елизаветы Бонч-Осмоловской. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Во вторник заведующая кафедрой микробиологии МГУ Елизавета Бонч-Осмоловская написала заявление о пропаже из сейфа в ее кабинете на третьем этаже биолого-почвенного факультета 600 тыс. рублей, которые она долго копила", - сказал собеседник агентства.

Прибывшим на место полицейским женщина рассказала, что ключ от сейфа она хранила в сумочке в ящике стола. Когда она в пятницу была на рабочем месте, деньги и ключ были на месте. Приехав в понедельник, она увидела, что дверь в кабинет взломана, сейф был открыт ключом, денег в нем не было. Лаборант, которая работала в субботу на кафедре, сообщила, что дверь в кабинет Бонч-Осмоловской была закрыта.

Камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь раскрыть преступление, на кафедре нет. Криминалисты сняли отпечатки пальцев, были также опрошены возможные свидетели. Проводится доследственная проверка.