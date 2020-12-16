Полиция освободила инвалида, которого насильно удерживали в квартире в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Полицейские освободили мужчину-инвалида, которого насильно удерживали в квартире в Ленинградской области, сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

По словам представителя ведомства, в среду в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в деревне Новое Девяткино насильно удерживают двух инвалидов. "Сотрудники полиции Всеволожского района Ленобласти незамедлительно выехали по указанному адресу. По прибытии полицейских в квартире действительно был обнаружен один мужчина-инвалид, - 42-летний бывший десантник из Нижнего Новгорода, который потерял ноги, подорвавшись на мине. По его словам, в день ВДВ его напоили в баре, а затем вывезли в эту квартиру, где насильно удерживали, а также требовали собирать милостыню, а если он отказывался выполнять требования своих обидчиков, его били", - сказал представитель главка, добавив, что полицейские выясняют, где находится второй человек.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.