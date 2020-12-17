Власти Фиджи ввели комендантский час из-за приближения тропического урагана "Яса"

СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Фиджи в четверг ввело режим общенационального комендантского часа в связи с приближением мощного урагана "Яса", сообщает австралийское агентство ААР.

По его данным, на острове прекращена работа общественного транспорта, закрыты школы, власти рекомендовали жителям запастись необходимыми продуктами и товарами.

Согласно данным сайта метеорологической службы Фиджи, ураган "Яса" максимальной, пятой категории опасности по шкале Саффира-Симпсона, может достичь островного государства в пятницу и затронет два крупнейших острова - Вити-Леву и Вануа-Леву. В этих регионах прогнозируются ветер со скоростью до 250 км/ч и сильные проливные дожди, которые могут создать угрозу наводнений и затопления прибрежных районов острова.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что 850 тыс. фиджийцев, или 95% населения страны, могут оказаться в зоне потенциального удара стихии.

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама призвал сограждан принять меры, чтобы защитить себя и свои дома. Он также предупредил, что "Яса" превзойдет по силе "Уинстон", самый сильный тропический ураган в южном полушарии за всю историю наблюдений, в результате которого в 2016 году погибло более 40 фиджийцев и десятки тысяч человек остались без крова.