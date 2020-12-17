Россия передала Эстонии мужчину, сбежавшего в 2015 году из тюрьмы в Таллине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники российского бюро Интерпола передали Эстонии мужчину, который находился в международном розыске после побега из тюрьмы города Таллина. Передача состоялась на мосту через Нарву, по которой проходит граница России и Эстонии, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В пункте пропуска "Ивангород - Нарва" сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по города Санкт-Петербургу и Ленинградской области и регионального УФСИН России передали правоохранительным органам Эстонии 41-летнего Александра С.", - говорится в сообщении.

Передача прошла в среду днем. По данным полиции, мужчина в 2015 году сбежал из тюрьмы в Таллине, где он находился за незаконный оборот наркотиков. Позже появилась информация о том, что он мог пересечь границу и скрываться в России. Его разыскали и задержали в центре Санкт-Петербурга.