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Неизвестные забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Полиция ведет поиск злоумышленников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Полиция разыскивает двоих неизвестных граждан, которые в ночь на 17 декабря забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Двое неизвестных злоумышленников снегом затушили Вечный огонь и с места происшествия скрылись. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что инцидент произошел около полуночи. В полицию о происшествии сообщили граждане. В настоящее время горение огня восстановлено, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 1957 году, в год 40-летия Октябрьской революции, на мемориале был зажжен первый в СССР Вечный огонь, принесенный из мартеновских печей Кировского завода. Десять лет спустя от него был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Огонь с Марсова поля был передан также на Малахов курган в Севастополе, Мамаев курган в Волгограде, Пискаревское мемориальное кладбище.

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