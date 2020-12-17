Полиция Москвы начала проверку из-за угроз Наталье Поклонской

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы начали проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни. Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, Поклонская полагает, что к ее преследованию имеют отношение члены запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор", против деятельности которой она неоднократно высказывалась.