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Полиция Москвы начала проверку из-за угроз Наталье Поклонской

По данным источника в правоохранительных органах, депутат Госдумы полагает, что к преследованию имеют отношение члены запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор"
Наталья Поклонская Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Наталья Поклонская
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы начали проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни. Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, Поклонская полагает, что к ее преследованию имеют отношение члены запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор", против деятельности которой она неоднократно высказывалась.

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