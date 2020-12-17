Кассация не стала изменять приговор бывшему врио главы правительства Дагестана Гамидову

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на приговор бывшему врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и его бывшему заместителю Раюдину Юсуфову, получившим 6,5 и 5,5 года колонии соответственно по делу о растрате бюджетных средств в размере 40 млн рублей, а также на апелляционное определение Мосгорсуда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Кассационные жалобы на приговор Лефортовского районного суда Москвы и на апелляционное определение Московского городского суда оставлены без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда.

Лефортовский суд 28 октября 2019 года признал экс-чиновников Дагестана виновными в растрате около 41 млн рублей бюджетных средств и взыскал с них эту сумму в виде компенсации нанесенного ущерба. Подсудимые вины не признали, они просили отменить приговор и оправдать их. 30 июня апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменений, он вступил в законную силу.

Как установлено следствием и судом, Гамидов и Юсуфов в составе организованной группы похитили около 41 млн рублей, выделенных из бюджета республики на реконструкцию в Махачкале здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Работы по реконструкции этого здания были проведены группой рабочих по просьбе бывшего руководителя казенного республиканского предприятия "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева без привлечения бюджетных средств. При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения госконтракта не проводился, проектно-сметной документации не было. Но Гамидов и Юсуфов подписали документы на проведение конкурса, а затем и документы, на основании которых подконтрольному им ООО "Град-строй" были перечислены деньги за работы, которые эта организация не выполняла.

Для возмещения ущерба арестовано недвижимое имущество бывших чиновников, в том числе многочисленные жилые дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения. По данным СК, "только общая кадастровая стоимость арестованного у Гамидова имущества составила более 68 млн рублей".