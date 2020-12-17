Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Сафронову

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным решение продлить арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение продлить срок содержания под стражей Сафронову и решил признать законным решение суда первой инстанции, а жалобу его защиты оставить без удовлетворения", - сказали в суде.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля. В его отношении возбуждено дело о госизмене, вину он не признает. Ранее Лефортовский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 7 марта.

По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявлял, что дело не связано с журналистской деятельностью обвиняемого.