Защита Сафронова опровергает, что ему предлагали деньги за разглашение гостайны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову никто не предлагал деньги за выдачу секретных сведений иностранной спецслужбе. Об этом ТАСС заявил его адвокат Евгений Смирнов.

"В материалах дела нет данных о том, что Сафронову предлагали деньги за разглашение гостайны иностранной спецслужбе. Более того, в ходе допросов следователи ему такого рода вопросы не задавали", - сказал защитник.

Ранее в СМИ со ссылкой на анонимный источник появилась информация о том, что следствие располагает информацией получения Сафроновым денежного вознаграждения за разглашение гостайны.

Евгений Смирнов также сообщил, что Сафронов до приговора суда не хочет думать о помиловании.

"Пока Сафронов об этом не хочет думать, так как до приговора суда об этом речи идти не может, а вину он не признает. Соответственно, пока об этом мы не думаем и надеемся, что удастся доказать невиновность нашего подзащитного или же прекратить его дело за отсутствием состава преступления", - сказал защитник.

Госкорпорация "Роскосмос"

Кроме того, адвокат Иван Павлов сообщил, что госкорпорация "Роскосмос" и ее глава Дмитрий Рогозин не фигурируют в деле советника руководителя этой организации Ивана Сафронова.

"В материалах дела Сафронова Рогозин и Роскосмос не фигурируют, и мы можем это доказать с помощью документов. Там говорится о военно-техническом сотрудничестве со странами Ближнего Востока", - сказал Павлов.

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что дело Сафронова никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. "Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в Роскосмосе работал", - отметил глава государства.

Президент России также заявил, что суд должен будет определить степень общественной опасности деяния Сафронова и принять решение по его делу. "Можно ли его потом простить и помиловать - это вопрос следующего этапа. Пока об этом говорить преждевременно",- отметил президент.