Пенсионер получил семь лет колонии за убийство знакомого сувенирным кинжалом в Москве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Люблинский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии 73-летнего жителя столицы Леонида Бобровского за убийство знакомого сувенирным кинжалом. Об этом ТАСС сообщила в четверг руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бобровского к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иск сына погибшего о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей", - сказала она.

25 февраля 2020 года у Бобровского в его квартире произошла ссора со знакомым, когда они вместе распивали спиртные напитки. Пожилой мужчина взял сувенирный кинжал "Крылья дракона" из своей коллекции и ударил им в область живота своего гостя, который умер на месте.