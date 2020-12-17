Бывший замминистра культуры Пирумов в суде отверг обвинения по своему второму делу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Красногорский городской суд Подмосковья начал рассмотрение по существу второго дела бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который официально заявил о непризнании вины. Об этом ТАСС сообщил адвокат Федор Куприянов.

"Суд заслушал обвинительное заключение и официальную позицию Пирумова, который отверг обвинения и сам факт каких-либо преступных действий", - сказал защитник.

По итогам первого заседания по существу дела суд определил порядок представления доказательств. На первой стадии процесса доказательства представит сторона обвинения, на второй стадии - защита. Пирумов заявил о намерении давать показания суду после представления обвинением всех доказательств.

На скамье подсудимых находятся Пирумов и еще три фигуранта: Валерий Рогов, Олег Григор и Юлия Бегеза.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и занимавший тогда должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

По данным СК, в том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "Мехстройтранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения, считает следствие, было похищено более 900 млн рублей, а затем путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали большую часть похищенных средств (800 млн рублей).