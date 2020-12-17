Рейс "Аэрофлота" из Перми в Москву задержали из-за неисправности самолета

ТАСС, 17 декабря. Рейс компании "Аэрофлот" из Перми в Москву задержали в четверг в связи с технической неисправностью самолета. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино, рейс СУ 1769 должен был вылететь в Москву в 19:35 по местному времени (17:35 мск).

"17 декабря в связи с технической неисправностью воздушного судна В-737 в аэропорту города Перми задержан рейс СУ 1769 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Пермь - Москва (Шереметьево). Планируемое время вылета - 03:30 18 декабря. Количество пассажиров - 134, из них четверо несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

Представители авиакомпании в аэропорту оказывают пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Ситуация находится на контроле пермского транспортного прокурора.