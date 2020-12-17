Группа из 10 туристов пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа из 10 туристов, вошедших в пещеры Сьяны в Подмосковье, с утра не выходит на связь. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Туристическая группа, вошедшая в пещеры Сьяны в городском округе Домодедово около 11 утра, не выходит на связь", - сказал собеседник агентства. Скорее всего, они заблудились.

"По предварительным данным, пропавшая в Сьяновских пещерах группа заблудилась там", - добавил собеседник.

В группу входят восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они должны были выйти из пещер около 19:00. Инструктор направил детей в Сьяновские пещеры с одним взрослым, сам остался у выхода.

"Инструктор отправил детей по определенному маршруту в пещеру с одним взрослым - родителем одного из детей, сам остался ждать возле пещеры. В 19:00 они должны были выйти. Но связи с ними нет. Инструктор находится в шоковом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В областном ГУ МЧС РФ агентству подтвердили факт происшествия. "Группа по спортивному ориентированию не выходит на связь. В ее составе восемь детей, организатор и один из родителей", - сказали в главке.

Сьяны или Сьяновские каменоломни - искусственные пещеры в Подмосковье около поселка Горки Ленинские. Их протяженность - около 20 км.

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