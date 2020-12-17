Обрушений в пещере в Подмосковье, где пропали дети, не было

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Обрушений в пещерах Сьяны в Подмосковье, где пропали дети, не было. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

"Обрушений в пещере не было", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, на месте работают 38 человек и девять единиц техники, из них от МЧС - 11 человек и три единицы техники. Группировка наращивается. Также инструктор заявил спасателям, что потерял детей во время занятий по спортивному ориентированию в Сьянских пещерах в Подмосковье.

"Инструктор, который был с детьми, сказал, что потерял их во время занятий", - информировал собеседник агентства.

Вечером в четверг стало известно, что группа из 10 туристов, вошедших в пещеры Сьяны в Подмосковье, с утра не выходит на связь. В нее входят восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они должны были выйти из пещер около 19:00 мск.

Сьянские пещеры - это искусственные пещеры, которые находятся около поселка Горки Ленинские в Домодедовском районе на левом берегу реки Пахры. Они имеют большое количество штреков высотой от полуметра до 3,5 метров, в сезон в камнеломонях может находиться более ста человек. Большинство из них пронумерованы, многие из участков имеют собственные названия, в некоторых проводятся даже разнообразные мероприятия, концерты, одиночные выступления. А в одном из гротов, представляющем из себя большой зал с круговыми проходами, в центре которых образуются колонны, устраиваются даже дискотеки. Протяженность пещер - около 20 км.

В новость были внесены изменения (21:47 мск) - добавлены подробности по тексту.