Инструктора, организовавшего экскурсию детей в Сьяновские пещеры, задержали для опроса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Инструктор, организовавший экскурсию детей в Сьяновские пещеры в Домодедовском районе Подмосковья, задержан для опроса. Об этом сообщил ТАСС первый замначальника ГУ МЧС РФ по Московской области Вадим Андямов.

"По моему мнению, это безобразие со стороны инструктора, которого задержали для опроса. Оказывается, он не раз уже так делал. Человек зарабатывает деньги", - сказал он.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, сейчас с инструктором общаются следователи, он согласился поехать в отдел полиции для дачи объяснения.

Также Вадим Андямов уточнил, что экскурсия в пещеры не была зарегистрирована.

"Группа с нарушением всех правил не зарегистрирована нигде. Обычно официально у нас регистрируется в МЧС любая экскурсия серьезная, любые такие мероприятия, для того, чтобы мы были готовы реагировать. Этого не было сделано", - сказал он.

Дети отправились в пещеру в 10:45 мск. "В 20:15 мы получили первый сигнал родителей, которые стали волноваться, что дети не выходят на связь, они должны были выйти в 19:00", - сказал Андямов. Он доложил руководству МЧС, которое приняло решение о привлечении отряда "Центроспас" для поиска детей, но их помощь не понадобилась, ребят нашли спасатели в пещере. "Дети не успели понять, что произошло, сейчас они счастливы. Родители говорят, что в первый раз столкнулись с такой ситуацией", - рассказал первый замглавы МЧС.

Он уточнил, что поисковая операция заняла полтора часа, с момента спуска в пещеру спасателям понадобилось 30 минут, чтобы найти детей.

В новость внесены изменения (23:02 мск) - добавлены подробности после пятого абзаца.