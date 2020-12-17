{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Коми обнаружили тело женщины со следами укусов животных

Также с места происшествия с аналогичными ранами госпитализировали 53-летнего мужчину

СЫКТЫВКАР, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Республики Коми начали проверку после обнаружения в городе Ухта тела 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"В Ухте по факту обнаружения тела женщины со следами укусов животных проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в четверг вечером на территории размещения складских помещений в Ухте обнаружено тело 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных. С аналогичными телесными повреждениями с места происшествия в тяжелом состоянии в больницу доставили 53-летнего мужчину.

В ведомствк также добавили, что уже проведен осмотр места происшествия и назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос местных жителей.

Теги
РоссияКоми
В Москве машина скорой помощи врезалась в фонарный столб
Пострадали три человека
Читать полностью