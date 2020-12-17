В Коми обнаружили тело женщины со следами укусов животных

СЫКТЫВКАР, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Республики Коми начали проверку после обнаружения в городе Ухта тела 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"В Ухте по факту обнаружения тела женщины со следами укусов животных проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в четверг вечером на территории размещения складских помещений в Ухте обнаружено тело 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных. С аналогичными телесными повреждениями с места происшествия в тяжелом состоянии в больницу доставили 53-летнего мужчину.

В ведомствк также добавили, что уже проведен осмотр места происшествия и назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится опрос местных жителей.