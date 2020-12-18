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СМИ: глава предприятия во Франции убил заложницу и покончил с собой

Полицейские на протяжении трех часов вели переговоры со злоумышленником, сообщил телеканал BFM

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Директор предприятия в Домоне (департамент Валь-д'Уаз), который взял жену в заложники, убил ее и покончил с собой. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

Ситуация продолжалась около трех часов, полиция все это время вела переговоры со злоумышленником, пытаясь убедить его сдаться властям.

Вооруженный мужчина вечером в четверг взял в заложники жену, а до этого несильно ранил на улице двух человек. Полиция исключила версию теракта, сообщив, что речь, скорее всего, идет о ссоре на бытовой почве. Известно, что супруги находились в процессе развода, и жена неоднократно жаловалась в полицию на мужа, обвиняя его в актах насилия на бытовой почве.

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