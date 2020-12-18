В Москве арестовали тренера по вольной борьбе по обвинению в содействии терроризму

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал Сиражудина Мамедова, который работал в столице тренером по вольной борьбе, по обвинению в содействии террористической деятельности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Арестован Мамедов Сиражудин, приезжий из Дагестана, который обвиняется по ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Мамедов окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, получил звание мастера спорта по вольной борьбе. "В последнее время он жил в Московской области и работал тренером в одном из московских спортивных клубов. Уголовное дело в отношении него было возбуждено 15 декабря, через день он был задержан, а позже арестован", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Басманного районного суда Москвы ТАСС подтвердили факт ареста Мамедова. "Суд избрал Мамедову Сиражудину Рамидиновичу, обвиняемому по ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности) меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 15 февраля 2021 года", - сказали в суде, не уточнив других подробностей.