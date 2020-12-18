Дочь Легкоступовой надеется, что следствие установит обстоятельства смерти ее матери

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Дочь заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой Анет Бриль надеется на объективное расследование обстоятельств смерти матери после взятия дела под контроль председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин.

"Дочь Валентины Легкоступовой, узнав, что Александр Иванович Бастрыкин взял на личный контроль дело о смерти мамы, расплакалась. Анет Бриль очень рада и не сомневается, что обстоятельства смерти будут установлены, - рассказал защитник. - Для нее это действительно важно, потому что наряду с происходящим очевидно, что есть доказательства насильственной смерти Валентины".

Ранее в пресс-службе СК сообщили ТАСС, что к Бастрыкину обратилась дочь певицы, которая попросила взять на личный контроль ход доследственной проверки обстоятельств смерти ее матери. Также глава СК поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении Бриль информацию. В рамках проверки по факту смерти Легкоступовой проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. 6 августа в больницу ее отвезла дочь, у певицы обнаружили черепно-мозговую травму. По предварительным данным, она упала в ванной и ударилась головой. Адвокат семьи Сергей Жорин сообщал ранее ТАСС, что Легкоступова не могла получить при единичном падении в ванной такое количество травм, которые были обнаружены на ее теле, так что, вероятно, они причинены насильственным способом.