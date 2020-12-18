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В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли три человека

Огонь охватил 66 кв. м

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Идринском районе Красноярского края. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Н. п. Большие Кныши. Поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Лесная. Локализован на площади 66 кв. м. В результате пожара погибли три человека", - сообщили в пресс-службе.

На борьбе с огнем работали 18 человек, шесть единиц техники. Пожар ликвидировали.

В новость внесены изменения (04:54 мск) - в связи с изменением данных пресс-службой ГУ МЧС уточняется название населенного пункта в цитате.

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