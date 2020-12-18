Напавших на полицейского на железнодорожной станции в Хабаровском крае арестовали

ХАБАРОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае арестовал двоих из пятерых напавших на полицейского на железнодорожной станции. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Двое заключены под стражу", - сказал представитель управления.

Инцидент произошел на станции Вяземская при остановке поезда Владивосток - Советская гавань. Группа молодых людей провожала в армию друзей-призывников, нарушая при этом общественный порядок. Они проигнорировали неоднократные требования сотрудников правоохранительных органов, а впоследствии напали на наряд сопровождения, избили одного из сотрудников транспортной полиции. Один из полицейских несколько раз выстрелил в воздух.

Нападавших доставили в дежурную часть, было возбуждено дело по статье "Хулиганство". В дальнейшем было возбуждено дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Еще трое фигурантов будут дожидаться суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.