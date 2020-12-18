Два человека погибли при пожаре в цеху на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Цех по производству шампуров сгорел вечером в четверг в Железноводске Ставропольского края, два человека погибли, сообщили ТАСС источник в экстренных службах.

"В Железноводске накануне вечером произошел пожар с двумя погибшими", - сказал источник. Он добавил, что цех, в котором произошел пожар, находился на частной территории в промышленной зоне города.

В пресс-службе регионального МЧС ТАСС уточнили, что сообщение о пожаре в производственном цеху поступило в 19:09 мск. "В 19:16 мск на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение склада на площади 150 кв. м. В 20:19 мск пожар локализован на площади 270 кв. м, в 22:10 мск - ликвидация открытого горения на площади 270 кв. м", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в ликвидации пожара и его последствия было задействовано 13 человек и 4 единицы техники.