СК считает Тесака причастным к двойному убийству, совершенному ультраправыми

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи СК России считают националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, погибшего в сентябре в челябинском СИЗО, причастным к убийству двух человек, в котором обвиняются ультраправые активисты Сергей Маршаков и Максим Аристархов. Об этом ТАСС рассказал адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича, Алексей Михальчик.

"СК полагает, что Марцинкевич был причастен к двум убийствам, в которых подозреваются Аристархов и Маршаков. Оба они недавно были этапированы в Москву в связи с убийствами двух лиц, совершенными в 2007 году. Следствие полагает, что Марцинкевич дал по этому делу показания и даже признал вину", - сказал Михальчик.

По его словам, после гибели Марцинкевича в СИЗО в его рту нашли предсмертную записку, в которой он опровергал свою причастность к указанному выше преступлению и заявлял, что оговорил себя.

По словам Михальчика, Аристархов и Маршаков обвиняются в убийстве, получившем известность в 2007 году, когда в интернете появился видеоролик, где на фоне флага со свастикой были жестоко убиты уроженец Дагестана Шамиль Удаманов и выходец из Средней Азии, чья личность не установлена до сих пор.

Маршаков ранее был осужден за другое преступление. Его приговорили к 18 годам колонии за то, что тот тяжело ранил сотрудника ФСБ, участвовавшего в обыске в его квартире. Аристархов же получил тюремный срок за ограбление таксиста.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти и пока считает, что она не носит криминального характера. Главное управление ФСИН РФ по области также проводит служебную проверку.