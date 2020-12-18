На Кубани возобновили дело о геноциде, совершенном фашистами

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возобновили расследование уголовного дела по факту геноцида в регионе в период оккупации в годы Великой Отечественной войны, которое было возбуждено еще в 70-е годы для того, чтобы установить причастных к событиям членов зондеркоманды СС-10 "а" и их пособников, избежавших ответственности, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что постановление о приостановке предварительного следствия, вынесенное в 1972 году, отменено и принято решение направить материалы в СК. "Следственными органами СК по Краснодарскому краю возобновлено предварительное следствие по уголовному делу о фактах массовых убийств мирных жителей членами гитлеровского карательного органа зондеркоманды СС-10 "а", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела поручено наиболее опытным следователям первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю. "Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния", - пояснили в СК.

В период с августа 1942 года по январь 1943 года в ходе оккупации немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. "Согласно архивным данным, для проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края, Ростовской области в период 1942-1943 годов была направлена зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом. У них на вооружении имелись мобильные газовые камеры.

В этих карательных операций с августа 1942 года по январь 1943 года члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием пособников в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской зверски расстреляли свыше 247 человек, в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка), а также в Краснодаре с помощью мобильных газовых камер совершили массовое убийство не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения, психиатрических больниц. "Часть нацистских карателей, в том числе и Курт Кристман, Юханес Эрнст Киндер, Курт Тримборн, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако иные подчиненные Курта Кристмана, в том числе Гельмут Оберлендер и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды СС-10 "а", так и не понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан", - сообщили в СК. В материалах уголовного дела имеются сведения, что Оберлендер проживает на территории одного из зарубежных государств.